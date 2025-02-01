Фінляндія побудує великий завод із виробництва вибухівки

Зокрема він вироблятиме боєприпаси для України

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен заявив, що в країні побудують великий завод з виробництва вибухівки.

“Я вважав, що найкращим рішенням є будівництво заводу у Фінляндії, щоб одночасно зміцнити фінську оборонну промисловість і безпеку поставок. Цей новий завод із тротилу реагуватиме на дефіцит вибухівки в Європі та на проблеми, які ця нестача спричиняє у виробництві боєприпасів”, – сказав міністр Гяккінен.

За його словами, проєкт під керівництвом Міністерства оборони зіграє важливу роль у збільшенні виробництва боєприпасів у Європі. Інвестиції також дозволять Фінляндії продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі.

Протягом року проєкт отримав широку підтримку з боку бізнесу, промисловості та міжнародних партнерів. Наприклад, державна компанія капітальних інвестицій Tesi розглядає інвестицію в завод, зазначили у Міноборони.