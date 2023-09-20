Фінляндія почала будувати авіабазу для нових винищувачів F-35

Перші винищувачі сил оборони Фінляндії поставлять повітряному командуванню Лапландії в Рованіємі 2026 року.

У Фінляндії в Рованіємі почалося будівництво авіабази для нових багатоцільових винищувачів F-35 виробництва США.



Про це пише Yle.

Перші винищувачі сил оборони Фінляндії поставлять повітряному командуванню Лапландії в Рованіємі 2026 року, їх планують експлуатувати до 2060-х років.

Підготовчі роботи почалися в червні цього року, а фактичне будівництво - у вересні. Передбачається, що будівництво об'єктів технічного обслуговування, навчання і зберігання, а також аеродромних споруд триватиме до 2027 року.

Як очікується, роботи обійдуться в суму близько 150 млн євро. Наразі ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі McDonnell Douglas F/A-18 Hornets. У 2025 році почнеться їхнє виведення на пенсію, в основному передбачається відправити літаки на запчастини.