Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України
Фінляндія має намір почати виробництво боєприпасів для України.
Про це повідомив міністр оборони Антті Хяккянен (Antti Hakkanen).
"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде і далі нарощувати виробництво боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде ухвалено найближчим часом", - сказав Хяккянен у вівторок в інтерв'ю газеті Iltalehti.
Він зазначив, що це питання, ймовірно, буде вирішено до Різдва.
"Плани готові. Наразі публікується план зі значного збільшення виробництва боєприпасів. Намір полягає в тому, щоб підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми будемо й надалі підвищувати готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", - сказав Хяккянен.
Виробництво боєприпасів буде збільшено на десятки мільйонів євро, зазначив очільник оборонного відомства.