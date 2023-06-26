Матеріали:
Теми:

Фінляндія посилила захист кордону з рф після заколоту "вагнерівців"

26 червня 2023, 19:47
Фінляндія посилила захист кордону з рф після заколоту
Джерело: nikvesti.com
Фіни уважно стежать за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах.

Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії посилила роботу на ділянці кордону з росією після спроби засновника ПВК "Вагнер" Прігожина влаштувати заколот.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

"Не розкриватиму всі деталі, але ми уважніше стежимо за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах", – розповів заступник голови Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії, підполковник Юкка Луккарі.

Він зазначив, що вихідні на кордоні були звичайними.

"Те, що сталося в росії, не позначилося на русі. Звичайно, Юханнус, фінське свято, трохи пожвавив ситуацію на кордоні, але так завжди буває на свята", – зазначив Луккарі.

 

 

Фінляндіявійна в Україніросія окупантикордон з рф

Останні матеріали

Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської "вагнеріади" – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Занадто гарно, щоб бути правдою.
Політика
Занадто гарно, щоб бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
24 червня 2023, 18:30
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
Політика
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
23 червня 2023, 17:40
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється