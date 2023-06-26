Фінляндія посилила захист кордону з рф після заколоту "вагнерівців"

Фіни уважно стежать за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах.

Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії посилила роботу на ділянці кордону з росією після спроби засновника ПВК "Вагнер" Прігожина влаштувати заколот.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

"Не розкриватиму всі деталі, але ми уважніше стежимо за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах", – розповів заступник голови Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії, підполковник Юкка Луккарі.

Він зазначив, що вихідні на кордоні були звичайними.

"Те, що сталося в росії, не позначилося на русі. Звичайно, Юханнус, фінське свято, трохи пожвавив ситуацію на кордоні, але так завжди буває на свята", – зазначив Луккарі.