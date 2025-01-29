Фінляндія представить дрон для України з посиленим радіусом дії

Його було розроблено для України спільно з українськими фахівцями.

Фінська компанія Insta представить на SecD Day безпілотник Steel Eagle збільшеного радіусу дії. Його було розроблено для України спільно з українськими фахівцями.

Про це повідомляє Yle.

За даними видання, новий дрон оснащено пропелером, розробленим українцями, та системою радіосигналів для керування. Безпілотник має функцією передачі даних.

Оператор керує дроном через окуляри. При цьому в окулярах є режим "першої особи", що дозволяє користувачеві спостерігати за навколишнім середовищем з точки зору дрона.

Також дрон може нести на собі віяловий заряд зі сталевими й вольфрамовими кульками. Ці кулі можуть пробити дах звичайного або легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів.

Однак насправді заряд дрона призначено для знищення піхоти. Якби солдати перебували на території розміром з футбольне поле, трьох дронів із такими зарядами вистачило б, щоб убити або поранити їх.

Новий пристрій має великий радіус дії та посилені засоби радіоелектронної боротьби.