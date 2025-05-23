Фінляндія пропонує заборонити купівлю нерухомості для росіян і білорусів

Міноборони Фінляндії планує ухвалити постанову протягом червня.

У фінському відомстві заявили, що планують заборонити громадянам бр і рф купувати нерухомість в країні.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Парламент Фінляндії вже ухвалив закон, який дає змогу оборонному відомству блокувати угоди з нерухомістю для чи або організацій, чия держава розв'язала загарбницьку війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

Також в Міноборони сказали, що згідно з рішеннями Ради Євросоюзу та інформацією уряду, росія і білорусь відповідають цим критеріям.

Заяви на отримання дозволів на операції з нерухомістю від громадян рф та бр, подані до дня набуття указом чинності, розглядатимуть у звичайному порядку.

Постанову було опубліковано для коментарів сьогодні, а період подання коментарів закінчується 9 червня.