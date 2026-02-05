Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія просить США утриматися від формулювання "аналог ст. 5" щодо України – Politico

05 лютого 2026, 14:55
Фінляндія просить США утриматися від формулювання
Фото: korrespondent.net
За даними журналістів, телеграму надіслали 20 січня з посольства США в Гельсінкі до Вашингтона.
Фінляндія попросила Сполучені Штати в контексті гарантій безпеки для України не порівнювати їх зі ст. 5 Північноатлантичного договору.
 
Про це повідомило Politico з посиланням на телеграму, яку отримав Державний департамент США.
 
За даними журналістів, телеграму надіслали 20 січня з посольства США в Гельсінкі до Вашингтона.
 
У ній є "натяки" на те, що "в деяких колах" побоюються, що використання будь-якого варіанта терміну "ст. 5" щодо захисту України "може послабити її стримувальний потенціал" і підірвати авторитет пункту про колективну оборону, який є основою військового альянсу НАТО.
 
У ст. 5 Вашингтонського договору вказано, що якщо одна держава – член НАТО стає жертвою збройного нападу, інші держави – члени НАТО вважатимуть це нападом на всі країни НАТО й відреагують на нього.
 
Журналісти стверджують, що питання згадування "ст. 5" порушувала глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен і під час візиту до Вашингтона 19 січня (тоді вона зустрічалася із членами Палати представників США), і на пізніших зустрічах.
 
У телеграмі йдеться, що Валтонен попередила: формулювання, аналогічні ст. 5 Вашингтонського договору, можуть призвести до "змішування гарантій НАТО" й обіцянок, даних Україні, пише медіа.
 
Воно звертає увагу, що раніше й інші фінські політики висловлювалися про те, що вони хочуть допомогти Україні захистити себе, але концепція гарантії безпеки – "серйозніше питання, на яке вони поки не готові погодитися".
 
Анонімний співрозмовник Politico серед чиновників Фінляндії заявив, що давня мета Гельсінкі – щоб Україна стала членом НАТО. Коментувати формулювання про "ст. 5" він відмовився. Медіа перерахувало кілька причин, з яких у Європі можуть бути незадоволені таким формулюванням щодо гарантій України. Наприклад, нелегітимний президент рф путін може на прикладі України спробувати перевірити, що насправді означає обіцянка безпеки, "аналогічна ст. 5".
 
