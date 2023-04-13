Фінляндія провела військові навчання у складі НАТО

Це перші військові навчання країни після її вступу до Альянсу.

Фінляндія спільно із двома кораблями НАТО провела навчання берегового флоту у Фінській затоці поблизу росії.

Про це повідомляє видання Yle.



Після спільних навчань з фінськими моряками німецький та португальський фрегати морських сил швидкого реагування НАТО пришвартувалися сьогодні в гавані Гельсінкі.

На суднах проходили навчання близько 400 членів екіпажу, фрегати були озброєні носовою гарматою, морськими та зенітними ракетами, можуть нести на собі вертоліт і протичовнову систему. Ці судна є частиною морських сил швидкого реагування НАТО.

"Ми, мабуть, перший підрозділ в оборонних силах, який приймає візит як держава-член НАТО. Для нас це, звичайно, велика честь",- наголосив Ян-Ерік Айтос, начальник штабу берегових ВМС Фінляндії.