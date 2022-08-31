CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШвидкісний маршрут Санкт-Петербург - Гельсінкі більше не дієПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія припинила залізничне сполучення з росією
Фінський державний залізничний оператор VR Group списав усі електропоїзди Allegro (Аллегро), які курсували між Санкт-Петербургом та Гельсінкі.
Про це йдеться у фінансовому звіті компанії VR Group за підсумками першого півріччя 2022 року.
"Компанія списала весь рухомий склад та запасні частини, пов'язані з Аллегро, на загальну суму 45,4 мільйона євро", - йдеться у заяві компанії.
Варто відзначити, що росіяни масово використовують кордон із Естонією чи Фінляндією для в'їзду до ЄС. З початку повномасштабної війни в Україні понад 60% росіян скористалися саме цими кордонами.
Крім того, громадяни росії активно знімають валюту з банкоматів у Фінляндії, використовуючи для цього картки китайської платіжної системи UnionPay.
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31 08 2022 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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