Фінляндія припинила залізничне сполучення з росією

Швидкісний маршрут Санкт-Петербург - Гельсінкі більше не діє

Фінський державний залізничний оператор VR Group списав усі електропоїзди Allegro (Аллегро), які курсували між Санкт-Петербургом та Гельсінкі.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії VR Group за підсумками першого півріччя 2022 року.

"Компанія списала весь рухомий склад та запасні частини, пов'язані з Аллегро, на загальну суму 45,4 мільйона євро", - йдеться у заяві компанії.

Варто відзначити, що росіяни масово використовують кордон із Естонією чи Фінляндією для в'їзду до ЄС. З початку повномасштабної війни в Україні понад 60% росіян скористалися саме цими кордонами.

Крім того, громадяни росії активно знімають валюту з банкоматів у Фінляндії, використовуючи для цього картки китайської платіжної системи UnionPay.