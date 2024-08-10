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ПОЛІТИКА

Фінляндія розгляне повну заборону на угоди з нерухомістю для громадян рф

10 серпня 2024, 14:58
Фінляндія розгляне повну заборону на угоди з нерухомістю для громадян рф
Фото: korrespondent.net
Низку договорів із росіянами вже заблокували.

Уряд Фінляндії на початку осені розгляне законопроєкт, який передбачає повну заборону на проведення угод із нерухомістю для громадян російської федерації.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, слова якого цитує Yle.

"Ми готуємо закон, який передбачає повну заборону на угоди з нерухомістю для російських громадян", – сказав Хяккянен.

Ініціатива з'явилася після того, як у травні робоча група, створена під керівництвом Міністерства оборони, запропонувала обмежити можливість придбання нерухомості іноземцями.

Цього тижня Міністерство оборони вже заблокувало кілька договорів із нерухомістю у муніципалітеті Сюсмя через підозри щодо зв'язків покупців із росією. За останні місяці в країні не реалізували кілька аналогічних угод.

Нагадаємо, кордон Фінляндії з росією залишається закритим. У країні змінювати це не збираються, поки москва не перегляне характер своїх дій щодо мігрантів, яких вона використовує для тиску на європейську державу.

нерухомістьФінляндіявійна в Україніросія загроза

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