Фінляндія розірвала угоду про прикордонну співпрацю з росією

Це реакція на аналогічний крок з боку москви.

Держрада Фінляндії розірвала договір про прикордонну співпрацю з росією, відреагувавши на аналогічний крок з боку москви.

Відповідну ухвалу опубілковано на сайті фінського уряду.



"Згідно з приміткою, дія угоди припиняється згідно зі статтею 14 угоди через 90 днів після повідомлення, тобто 24 січня 2024 року", – йдеться у повідомленні фінського уряду.

Відзначимо, що ініціатором угоди виступила російська сторона. 25 жовтня МЗС рф скерувало відповідну ноту до фінського посольства.

росія та Фінляндія підписали договір про розвиток прикордонного співробітництва у 2012 році. У ньому сторони домовилися розвивати соціально-економічні галузі у прикордонних регіонах, покращувати інфраструктуру на КПП, створювати умови для зручних взаємних перевезень через кордон.