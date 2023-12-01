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Фінляндія розірвала угоду про прикордонну співпрацю з росією

01 грудня 2023, 12:09
Фінляндія розірвала угоду про прикордонну співпрацю з росією
Джерело: ria
Це реакція на аналогічний крок з боку москви.

Держрада Фінляндії розірвала договір про прикордонну співпрацю з росією, відреагувавши на аналогічний крок з боку москви.

Відповідну ухвалу опубілковано на сайті фінського уряду.

"Згідно з приміткою, дія угоди припиняється згідно зі статтею 14 угоди через 90 днів після повідомлення, тобто 24 січня 2024 року", – йдеться у повідомленні фінського уряду.

Відзначимо, що ініціатором угоди виступила російська сторона. 25 жовтня МЗС рф скерувало відповідну ноту до фінського посольства.

росія та Фінляндія підписали договір про розвиток прикордонного співробітництва у 2012 році. У ньому сторони домовилися розвивати соціально-економічні галузі у прикордонних регіонах, покращувати інфраструктуру на КПП, створювати умови для зручних взаємних перевезень через кордон.

Фінляндіяприкордонна службавійна в Україніросія окупанти

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