Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ

За словами глави МЗС Фінляндії, країна зосередиться на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації

Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це йдеться на сайті організації.

Як головуюча країна, Фінляндія наголошує на принципах ОБСЄ щодо сприяння можливостям для людей жити вільно в демократичних суспільствах, де панує верховенство права.