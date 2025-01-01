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Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ

01 січня 2025, 18:55
Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ
Фото: gettyimages.com
За словами глави МЗС Фінляндії, країна зосередиться на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації

Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це йдеться на сайті організації.

Як головуюча країна, Фінляндія наголошує на принципах ОБСЄ щодо сприяння можливостям для людей жити вільно в демократичних суспільствах, де панує верховенство права.
 

"Сьогодні ми стоїмо перед безпрецедентною необхідністю захищати цей колективно узгоджений порядок безпеки. Оскільки Гельсінський заключний акт відзначає свою 50-ту річницю, Фінляндія буде послідовно наголошувати на принципах, викладених в цьому основоположному документі ОБСЄ. Коли росія кидає виклик основам нашої спільної безпеки, решта з нас повинні стати на їх захист і бути непохитними", – каже очільниця

Міністерства закордонних справ Фінляндії та нова голова ОБСЄ Еліна Валтонен.

Зазначається, що Фінляндія вважає пріоритетними шляхи посилення стійкості держав-учасниць ОБСЄ. Як і попередні голови, Фінляндія ставитиме Україну в центр роботи організації. Підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається центральним напрямком діяльності ОБСЄ.
 
Також країна прагне зміцнити операційні можливості організації. Валтонен нагадала, що держави-учасниці несуть колективну відповідальність за те, щоб ОБСЄ залишалася дієздатною організацією. Головуюча країна планує заснувати спеціальний фонд "Гельсінкі+50" у співпраці із зацікавленими державами-учасницями та секретаріатом ОБСЄ для підтримки роботи організації.
 
"Фонд має на меті покращити спрямування та використання добровільних внесків на роботу, що відповідає принципам ОБСЄ, а також сприяти взаємодії між донорами та бенефіціарами. Фонд також сприятиме зміцненню громадянського суспільства", – каже вона.

 

ОБСЄФінляндіявійна в Україніросія окупанти

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