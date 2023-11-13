Фінляндія розробляє національний план з відбудови України

Гельсінкі візьмуть участь у процесі відбудови нашої країни.

Фінляндія готує план повоєнного відновлення України. Першу його частину буде представлено до кінця поточного року.

Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв'ю "Укрінформу".

"Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії. Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором. Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року", – анонсував фінський посадовець.

За словами Тавіо, план буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України.

Невдовзі після оприлюднення першої частини плану буде підготовлено і другу. У ній розглядатиметься фінська підтримка для України у ширшому контексті, включно зі співпрацею щодо розвитку нашої країни.