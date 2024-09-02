Фінляндія розробляє законопроєкт про заборону на купівлю нерухомості росіянами

Міністр оборони Гяккянен оприлюднив цей план.

Фінляндія оприлюднила плани щодо повної заборони на придбання нерухомості деякими іноземними громадянами через занепокоєння щодо безпеки. Ці побоювання виникли через випадки придбання нерухомості поблизу критично важливої інфраструктури, що пов'язані з росією.

Міністр оборони Антті Гяккянен сьогодні представив пропозицію заборонити росіянам здійснювати будь-які покупки в Фінляндії. Очікується, що законопроєкт буде поданий до парламенту до кінця року.

Про це інформує Bloomberg.

"Це ґрунтується на агресивній війні, яку веде росія, і на оцінці, зробленій щодо неї", — сказав Гяккянен журналістам у Гельсінкі, додавши, що пропозиція не міститиме назви сусідньої країни.

Закон стосуватиметься громадян країн, чия батьківщина "порушила територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави й може загрожувати безпеці Фінляндії".

Протягом багатьох років у Фінляндії з'являлися численні повідомлення про підозрілі об'єкти нерухомості, деякі з яких містили укріплення з вертолітними майданчиками, неприбуткові готелі, що тримаються на плаву завдяки власникам, пов'язаним з росією, а також покупки в місцях, розташованих поблизу об'єктів критичної інфраструктури.