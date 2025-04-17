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ПОЛІТИКА

Фінляндія розслідує спробу вивезення секретних ядерних документів до росії – Reuters

17 квітня 2025, 15:32
Фінляндія розслідує спробу вивезення секретних ядерних документів до росії – Reuters
Фото: korrespondent.net
Рішення про пред'явлення звинувачень буде прийнято після розслідування.

Митна служба Фінляндії в четвер, 17 квітня, заявила, що розслідує спробу порушення антиросійських санкцій у справі, пов'язаній з секретними документами стосовно будівництва атомної електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

"Попередньо розслідування зосередилося на значній кількості архівних документів, які намагалися вивезти в росію зі складу, розташованого в Кюменлааксо. …За результатами попереднього розслідування, частина даних класифікується як матеріали, що підпадають під дію санкцій проти росії", - йдеться в заяві підрозділу з розслідування економічних злочинів фінської митниці.

Митниця Фінляндії відмовилася від подальших коментарів, але повідомила, що підозрюваним у справі є виконавчий директор будівельної компанії, яка брала участь у проєкті. Рішення про пред'явлення звинувачень приймуть після завершення розслідування.

У Фінляндії є п'ять ядерних реакторів на двох електростанціях - Ловійса й Олкілуото. Компанія Fortum, яка володіє АЕС Ловійса, та компанія TVO, власник АЕС Олкілуото, заявили, що їхні електростанції не є частиною розслідування.

Фінляндіяатомна електростанціясанкціі проти росії

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