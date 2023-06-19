Фінляндія сформувала новий уряд: що відомо про міністрів

Партії-учасниці нової урядової коаліції у Фінляндії визначилися зі своїми кандидатами на посади міністрів, закріплені за ними за коаліційною угодою.

У Фінляндії сформували новий уряд. В результаті переобрання уряду було обрано нового прем'єра та ще сім міністрів.



Про це повідомляє Yle.

Прем’єр-міністром Фінляндії замість Санни Марін став лідер "Національної коаліції" Петтері Орпо. Крім прем'єра, партія оголосила міністрів за своєю квотою, до них належать найважливіші для України посади, зокрема глава МЗС та Міноборони.

Так,міністром закордонних справ стала Еліна Валтонен. Валтонен здобула освіту у сфері економіки, фінансів та інформаційних технологій, до початку політичної кар’єри працювала в інвестиційному банкінгу.

У 2014 році вона вперше стала депутаткою від столичного округу Уусімаа, деякий час була віцепрезиденткою "Національної коаліції", на місцевих виборах 2021 року обралася до мерії Гельсінкі, а на останніх виборах знову пройшла до парламенту, встановивши рекорд за кількістю отриманих голосів на своєму окрузі у Гельсінкі.

Міністром оборони було обрано Антті Хяккянена. Він має юридичну освіту, з 2016 року вперше обрався до парламенту Фінляндії, деякий час був віцепрезидентом своєї політсили, а у 2017-2019 роках був міністром юстиції в уряді Юхи Сіпіля. У 2023 році успішно переобрався до парламенту

Крім них до уряду ввійшли ще декілька нових облич, зокрема:

Міністерство муніципалітетів та регіонів - Анна-Кайса Іконен,

Міністерство соціальної безпеки - Санні Гран-Лаасонен,

Міністерство праці з дворічною ротацією очолюватимуть Арто Сатонен і Матіас Марттінен,

Міністерство науки та культури перші два роки очолюватиме Сарі Мултала, наступні два - Марі-Леена Талвітіе.

Міністерство клімату і довкілля - Кай Мюккянен.

Міністерство фінансів - Ріікка Пурра.

В інших міністерствах змін не відбулось.