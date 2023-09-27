Фінляндія скасовує заборону на передачу даних російському "Яндексу"
Про це повідомляє Reuters.
"Нова інформація свідчить про те, що російське законодавство не поширюється на служби таксі, і що заборона, яка повинна була набути чинності в середу, не буде реалізована", - пише видання.
В заяві йдеться, що Yango дозволено і надалі продовжувати працювати у Фінляндії, але моніторинг передачі персональних даних продовжать у співпраці з норвезькими і голландськими регуляторами.
В Yango заявили, що обробляють персональні дані у суворій відповідності до законодавства ЄС, і що росія в будь-якому випадку не має юрисдикції над міжнародним бізнесом компанії.
Заборону оголосили зе в серпні у відповідь на російське законодавство, яке, на думку Фінляндії, надасть ФСБ росії право отримувати персональні дані фінських користувачів, що обробляються в таксопарках.