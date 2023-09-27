Фінляндія скасовує заборону на передачу даних російському "Яндексу"

Фінляндія зняла тимчасову заборону на передачу російській компанії "Яндекс" і її голландському партнеру Ridetech персональних даних користувачів додатку для виклику таксі Yango, яка належить російській компанії.

Про це повідомляє Reuters.

"Нова інформація свідчить про те, що російське законодавство не поширюється на служби таксі, і що заборона, яка повинна була набути чинності в середу, не буде реалізована", - пише видання.

В заяві йдеться, що Yango дозволено і надалі продовжувати працювати у Фінляндії, але моніторинг передачі персональних даних продовжать у співпраці з норвезькими і голландськими регуляторами.

В Yango заявили, що обробляють персональні дані у суворій відповідності до законодавства ЄС, і що росія в будь-якому випадку не має юрисдикції над міжнародним бізнесом компанії.

Заборону оголосили зе в серпні у відповідь на російське законодавство, яке, на думку Фінляндії, надасть ФСБ росії право отримувати персональні дані фінських користувачів, що обробляються в таксопарках.