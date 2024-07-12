Фінляндія ухвалила новий закон, який дозволяє не пускати мігрантів з росії – Bloomberg

Такий закон діятиме протягом одного року.

Парламент Фінляндії ухвалив закон, який дозволяє країні відштовхувати мігрантів, яких рф направляє до свого кордону в межах гібридної війни.

Зазначається, що закон про "інструменталізовану імміграцію" дозволить Фінляндії перешкоджати людям, які шукають притулку на її східному кордоні або поблизу нього, без можливості оскарження. Також він буде протидіяти тому, що Гельсінкі вважають спробою рф підірвати національну безпеку країни через міграцію.

"Це потужний сигнал росії і нашим союзникам, що Фінляндія дбає про власну безпеку, а також про безпеку кордонів Європейського Союзу", - зазначив прем'єр-міністр Петтері Орпо журналістам у Гельсінкі.