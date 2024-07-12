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Фінляндія ухвалила новий закон, який дозволяє не пускати мігрантів з росії – Bloomberg

12 липня 2024, 20:55
Фінляндія ухвалила новий закон, який дозволяє не пускати мігрантів з росії – Bloomberg
Фото: korrespondent.net
Такий закон діятиме протягом одного року.
Парламент Фінляндії ухвалив закон, який дозволяє країні відштовхувати мігрантів, яких рф направляє до свого кордону в межах гібридної війни.
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Зазначається, що закон про "інструменталізовану імміграцію" дозволить Фінляндії перешкоджати людям, які шукають притулку на її східному кордоні або поблизу нього, без можливості оскарження. Також він буде протидіяти тому, що Гельсінкі вважають спробою рф підірвати національну безпеку країни через міграцію. 
 
"Це потужний сигнал росії і нашим союзникам, що Фінляндія дбає про власну безпеку, а також про безпеку кордонів Європейського Союзу", - зазначив прем'єр-міністр Петтері Орпо журналістам у Гельсінкі.
 
У виданні наголосили, що такий закон буде діяти впродовж одного року. Він дозволить Фінляндії також розглянути можливість відновлення роботи деяких пунктів пропуску на найдовшому кордоні ЄС і НАТО з росією. 
 
Своєю чергою міністр внутрішніх справ Марі Рантанен повідомила після голосування, що будь-які подібні заходи будуть розглядатися лише в тому разі, якщо фінські силовики вважатимуть це можливим.
 
"Концепція цього заходу була опублікована ще в березні, але на розробку тексту і проходження через парламентські комітети знадобився час, оскільки вона суперечить міжнародним зобов'язанням щодо прийняття заяв про надання притулку на кордоні, а також конституції Фінляндії. Законопроєкт ледве набрав необхідну більшість у п'ять із шести голосів, щоб бути оголошеним терміновим, після чого принаймні двоє з трьох депутатів проголосували за нього", - додали у матеріалі.

 

мігрантиФінляндіявійна в Україніросія окупанти

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