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Фінляндія відкрила 15 військових баз для США

01 липня 2024, 20:27
Фінляндія відкрила 15 військових баз для США
Фото: korrespondent.net
Сьогодні фінський парламент ухвалив угоду про співробітництво в області оборони і надав США доступ до 15 військових об'єктів.

Серед них чотири авіабази, військовий порт і залізниця на півночі Фінляндії. 

Про це повідомила фінська державна телерадіокомпанія Yle.

Також угода включає склади для військового майна. 

Відтепер США зможуть розмістити на вказаних об'єктах своїх військових та техніку. Фінська влада бере на себе забезпечення безпеки тих місць, які використовуватимуть американці.

"Гельсінкі і Вашингтон планують поглиблювати оборонну співпрацю. Аналогічну угоду США мають з більш як 20 країнами. Договір створить основу постійної присутності американських військових у Фінляндії", - заявив міністр оборони Антті Хяккянена. 

Крім того, НАТО розмістить нове командування сухопутних військ у Фінляндії.

 

ФінляндіяСШАвійськові бази

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