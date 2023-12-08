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Фінляндія відмовилася екстрадувати до України лідера неонацистської ДШРН "Русич"

08 грудня 2023, 13:33
Фінляндія відмовилася екстрадувати до України лідера неонацистської ДШРН
Суд начебто не знайшов підстав для затримання злодія.
Суд Фінляндії відмовився екстрадувати до України лідера неонацистської ДШРН “Русич”.
 
Про це пише російська BBC News.
 

Як зазначається, верховний суд Фінляндії відмовив в екстрадиції одного з лідерів так званої десантно-штурмової розвідгрупи “Русич”. Йдеться про Яна Петровського (Воїслава Тордена).

Колегія суддей начебто не знайшла підстав для затримання та ухвалила негайно звільнити Петровського. Його в Україні  підозрюють у військових злочинах у 2014–2015 роках на території Донецької та Луганської областей.

Що цікаво, Петровський перебуває під санкціями ЄС та США, як один із командирів ДШРГ “Русич”. Його добровольчий загін воює на Донбасі з 2014 року на боці російських окупантів. У “Русичі” відкрито заявляють про свої ультраправі погляди.

 

неонацистивійна в Україніросія окупантиФінляндія. суд

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