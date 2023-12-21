Фінляндія відправила Україні пакет військової допомоги на понад 100 млн євро

Фінляндія надасть Україні більше військової допомоги. Президент Республіки Саулі Нііністьо ухвалив рішення з цього питання сьогодні, 21 грудня.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Це 21-ше постачання військової допомоги з Фінляндії в Україну. У відомстві зазначили, що на заміну виділеної допомоги Фінляндії знадобиться приблизно 106 млн євро.

"Фінляндія віддана підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість комплектів оборонного обладнання, які ми постачаємо, зараз становить 1,6 мільярда євро", - заявив міністр оборони Антті Хакканен.

З оперативних причин і для того, щоб гарантувати безпечне доставлення допомоги, додаткова інформація щодо конкретного змісту, способу доставлення або графіка допомоги не надаватиметься.

При наданні додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація Сил оборони.