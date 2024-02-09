Фінляндія відправить Україні пакет військової допомоги вартістю близько €190 млн

Загальна вартість пакетів військової техніки, які постачає країна, зараз становить €1,8 мільярда.

Фінляндія виділила Україні нову військову допомогу в обсязі €190 мільйонів. Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги від країни.

Про це повідомило Міноборони Фінляндії.

Про вміст поставки фіни не повідомляють з міркувань безпеки. Цей пакет допомоги також включає продукцію, яку закупили у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окремі €30 мільйонів.

"На національному рівні і ширше потрібно шукати нові способи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Зараз ми працюємо над довгостроковим планом підтримки України. У нашої промисловості великий досвід, і ми у своєму відомстві працюємо над тим, щоб цей досвід і потужності ефективно залучити для підтримки у тому числі України. Один з прикладів – це наше виробництво артилерійських боєприпасів", – зазначив міністр оборони Антті Хяккянен.

Загальна вартість пакетів військової техніки, які постачає країна, зараз становить €1,8 мільярда. Допомога враховує як потреби України, так і ресурсний стан сил оборони Фінляндії.

На сьогодні відомо, що Фінляндія передавала Україні міномети, боєприпаси, протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю, амуніцію, а також танки розмінування Leopard 2R.