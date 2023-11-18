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ПОЛІТИКА

Фінляндія вперше як член НАТО очолить великі навчання в Балтійському морі

18 листопада 2023, 16:11
Фінляндія вперше як член НАТО очолить великі навчання в Балтійському морі
Фото: korrespondent.net
Навчання Freezing Winds 23 у Фінській затоці й Архіпелаговому морі триватимуть 10 днів.

У східній частині Балтійського моря 20 листопада стартують військово-морські навчання НАТО, якими керуватиме Фінляндія.

Про це повідомив фінський Військово-морський флот.

Окрім фінів, у цих навчаннях візьмуть участь ВМС Швеції, морська група НАТО 1 (SNMG1) із трьома кораблями з Німеччини та Нідерландів, а також постійна група НАТО з протимінних засобів 1 (SNMCMG1) із сімома кораблями з Польщі, Німеччини, Нідерландів і Франції.

Загалом до маневрів планують залучити 30 бойових кораблів, а також берегові та сухопутні війська.

Країни мають відпрацювати військово-морські операції у межах спільних міжнародних дій НАТО у Балтійському морі. До навчань залучили понад чотири тисячі людей.

До навчань приєднається 2-га група матеріально-технічного забезпечення морської піхоти США, яку розгорнули у Фінляндії від початку листопада, а також десантний корабель-док RFA Mounts Bay Королівського флоту Великої Британії із загоном морської піхоти, який планує провести спільні з фінами тренування.

До Freezing Winds 23 приєднаються 16 літаків. Серед них — загін багатоцільових винищувачів F/A 18 корпусу морської піхоти США, французький патрульний літак Atlantique 2, вертольоти SNMG1.

"Протягом усього навчання над південною Фінляндією та північною частиною Балтійського моря проводитимуть повітряні операції. Окрім ВПС, повітряні дії проведуть армія та прикордонна служба", – розповіли в командуванні фінського флоту.

У ВМС попередили, що військові використовуватимуть зенітні й освітлювальні ракети, що може спровокувати помилкові спостереження на метеорологічних радарах, а інфрачервоні освітлювальні ракети можуть помітити в небі як короткочасні яскраві спалахи.

Фінляндія подала заявку на вступ у НАТО 18 травня 2022 року – після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. 1 березня 2023 року Фінляндія схвалила законопроєкт про вступ у НАТО. 23 березня закон підписав президент країни Саулі Нійністьо. Вже четвертого квітня 2023 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО.

ФінляндіяНАТОнавчання

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