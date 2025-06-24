Фінляндія виділяє допомогу Україні на €143 млн

Загальна допомога Гельсінкі склала вже 2,8 мільярда євро.

Уряд Фінляндії готує вже 29-ий пакет військової допомоги Україні вартістю у 143 мільйони євро.

Про це у понеділок, 23 червня, повідомили у Міністерстві оборони країни.

Черговий новий пакет уєе готується до затвердження фінськими урядом і президентом.

"Цей пакет містить перші постачання національної промисловості, замовлені в межах програми підтримки України, започаткованої Міністерством оборони", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Мова йде про запущену навесні 2025 року програму підтримки, в межах якої замовлення для України розподіляються між вітчизняними підприємствами оборонної промисловості.

"З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного надходження допомоги більш детальна інформація про її вміст, спосіб постачання або графік не надається", – додав міністр оборони,

Загальна вартість військової допомоги, поставленої Фінляндією до України з 2022 року, становить 2,8 мільярда євро.