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Фінляндія виділила мільйони євро на реформу освіти в Україні

13 листопада 2024, 16:09
Фінляндія виділила мільйони євро на реформу освіти в Україні
Основною метою програми стане модернізація шкільної системи.
Фінляндія виділила 20 мільйонів євро на підтримку освітньої реформи в Україні, а також 500 тисяч євро на реформу шкільного харчування. Цю ініціативу було презентовано на Європейському регіональному форумі шкільного харчування в Києві.
 
Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.
 
Згідно із заявою відомства, з 2025 по 2028 рік Фінляндія має намір підтримувати освітній сектор України, спрямовуючи значні кошти на реформування загальної середньої освіти. Цей проєкт розроблено в тісній співпраці з українським Міністерством освіти і науки, а також Міністерством освіти і культури та Національним агентством з освіти Фінляндії.
 
Основною метою програми стане модернізація шкільної системи, адаптація освітніх процесів до сучасних стандартів і забезпечення всебічної підтримки учнів.
 
Важливим аспектом реформи буде посилення соціального захисту школярів та впровадження програм психосоціальної допомоги, що особливо актуально в умовах війни та викликів, з якими стикається молодь в Україні.
 
Крім того, Фінляндія спрямує 500 тисяч євро на підтримку програми шкільного харчування у 2024 році, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою.

 

Фінляндіяосвітаросія окупантивійна в Україні

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