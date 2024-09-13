Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фінляндія виділила Україні новий пакет оборонної допомоги на майже €118 мільйонів

13 вересня 2024, 13:56
Фінляндія виділила Україні новий пакет оборонної допомоги на майже €118 мільйонів
Міноборони не розголошує дати поставки та вміст пакета.

Фінляндія передає Україні 25-й пакет військової допомоги, його орієнтована вартість складатиме 118 мільйонів євро. Гельсінкі вже надав Києву військової допомоги на 2,3 млрд євро.

Про це повідомляє Міноборони країни. 

"Розвиток війни в Україні продовжує бути серйозним. Як і було обіцяно, Фінляндія продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше повідомлення країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Відомство не зазначило вміст пакета та дати його постачання з оперативних міркувань. Також там наголосили на необхідності гарантувати безпечне прибуття доставки до місця призначення. Зазначається, що при ухваленні пакета врахувались потреби України та можливості Фінляндії.

Фінляндіядопомога Україні

Останні матеріали

Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Ситуація в Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Політика
Ситуація в Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 07:54
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Політика
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 23:36
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 14:27
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Політика
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 08:10
Червоні лінії кандидатів у президенти США. На що звернути увагу під час дебатів Трампа і Гарріс – Wall Street Journal
Політика
Червоні лінії кандидатів у президенти США. На що звернути увагу під час дебатів Трампа і Гарріс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 21:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється