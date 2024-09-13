Фінляндія виділила Україні новий пакет оборонної допомоги на майже €118 мільйонів

Міноборони не розголошує дати поставки та вміст пакета.

Фінляндія передає Україні 25-й пакет військової допомоги, його орієнтована вартість складатиме 118 мільйонів євро. Гельсінкі вже надав Києву військової допомоги на 2,3 млрд євро.

Про це повідомляє Міноборони країни.

"Розвиток війни в Україні продовжує бути серйозним. Як і було обіцяно, Фінляндія продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше повідомлення країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Відомство не зазначило вміст пакета та дати його постачання з оперативних міркувань. Також там наголосили на необхідності гарантувати безпечне прибуття доставки до місця призначення. Зазначається, що при ухваленні пакета врахувались потреби України та можливості Фінляндії.