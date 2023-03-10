Фінляндія виділить Україні додаткові 29 млн євро допомоги

За оцінками ООН, 17,5 млн осіб, або майже половина населення України, потребують гуманітарної допомоги.

Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку.



Про це повідомило МЗС країни.

"Агресивна війна росії проти України, яка триває понад рік, принесла величезні руйнування та страждання. Щоб полегшити людські страждання та допомогти Україні у розпал війни, Фінляндія виділить 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та 14 мільйонів євро на співпрацю з метою розвитку", – йдеться в повідомленні.

Міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі каже: "Ми маємо боротися із втомою від війни. Щоб упоратися з цією кризою, людям потрібна їжа, дах та ліки, а дітям треба ходити до школи. Ми також повинні пам’ятати, що наша підтримка має допомогти Україні оговтатися від війни".

Гуманітарну допомогу Фінляндії у розмірі 5 млн євро буде доставлено через Український гуманітарний фонд Управління ООН з координації гуманітарних питань. 5,4 млн євро – через Міжнародну продовольчу програму та Червоний Хрест. Частина гуманітарної допомоги надійде через фінські громадські організації. 14 мільйонів євро піде на додаткову підтримку проєкту Світового банку "Державні витрати на зміцнення адміністративного потенціалу" (PEACE). PEACE надає Україні кошти на виплату зарплат вчителям.

"Національне агентство освіти Фінляндії, Міністерство освіти і культури та Міністерство закордонних справ наразі планують надання додаткової допомоги сектору освіти на період 2024-2027 років", – повідомили в МЗС Фінляндії.

Надані 29 млн євро є частиною фінансування у розмірі 70 млн євро, яке уряд виділив для допомоги Україні в 2022 році. Крім того, 37 млн євро зарезервовано на 2023 рік для підтримки України через співпрацю з метою розвитку, повідомило МЗС Фінляндії.