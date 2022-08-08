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Фінляндія вирішила допомогти у підготовці українських військових у Британії

Фінляндія направить близько 20 військовослужбовців до Великої Британії для участі в програмі підготовки Збройних Сил України
Міністерство оборони Фінляндії в понеділок оголосило, що долучиться до програми прискореної підготовки українських військових у Великій Британії.
Фінляндія вирішила допомогти у підготовці українських військових у Британії Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
"Фінляндія направить близько 20 військовослужбовців до Великої Британії для участі в програмі підготовки Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні фінського Міноборони.
 
Там нагадують, що ініціатором програми є Велика Британія, яка звернулася до країн-партнерів по підтримку для підготовки до 10 тисяч українських добровольців протягом 2022 року.
 
Напередодні стало відомо, що уряд Швеції також направить до Великої Британії військових інструкторів для проведення базової військової підготовки українців.
 
Раніше повідомлялося, що Канада спрямує понад 200 інструкторів для навчання українських військових у Британії.
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08 08 2022 17:51
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