CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство оборони Фінляндії в понеділок оголосило, що долучиться до програми прискореної підготовки українських військових у Великій Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія вирішила допомогти у підготовці українських військових у Британії
Фінляндія направить близько 20 військовослужбовців до Великої Британії для участі в програмі підготовки Збройних Сил України
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Фінляндія направить близько 20 військовослужбовців до Великої Британії для участі в програмі підготовки Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні фінського Міноборони.
Там нагадують, що ініціатором програми є Велика Британія, яка звернулася до країн-партнерів по підтримку для підготовки до 10 тисяч українських добровольців протягом 2022 року.
Напередодні стало відомо, що уряд Швеції також направить до Великої Британії військових інструкторів для проведення базової військової підготовки українців.
Раніше повідомлялося, що Канада спрямує понад 200 інструкторів для навчання українських військових у Британії.
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08 08 2022 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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