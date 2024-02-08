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Фінляндія вирішила залишити кордон з рф повністю закритим до 14 квітня

08 лютого 2024, 15:07
Фінляндія вирішила залишити кордон з рф повністю закритим до 14 квітня
Фото: korrespondent.net
Міністр внутрішніх справ країни Марі Рантанен пояснила такий крок тим, що "росія продовжує свою гібридну операцію" на спільному кордоні.

Уряд Фінляндії вирішив, що пункти пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та росією залишаться закритими до 14 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни. 

Також не можна буде подавати заяви про міжнародний захист у будь-якому пункті пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та росією. Відповідне рішення ухвалив Уряд на засіданні 8 лютого 2024 року.

Рішення продовжить повне закриття східного кордону на два місяці. За нинішніх обставин це необхідний і пропорційний захід, оскільки штучна міграція становить серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку Фінляндії. Виходячи з інформації, наданої органами влади, ймовірно, що штучна міграція відновиться, якщо на східному кордоні будуть відкриті пункти пропуску.

Ми не бачили ознак того, що росія змінює свою поведінку. Навпаки, інформація, яку ми отримали, підтверджує нашу оцінку того, що росія продовжує свою гібридну операцію. У нас є підстави вважати, що така ситуація триватиме ще деякий час. Є сотні, якщо не тисячі мігрантів, які зараз залишаються поблизу кордону з боку росії та чекають на можливість перетнути Фінляндію”, – сказала міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

Водночас вона висловила розуміння, що триваюче повне закриття східного кордону особливо засмучує людей, які мають сім’ї на російському боці. 

Однак тимчасове закриття пунктів пропуску є результатом дій росії, які вимагають від Фінляндії поставити національну безпеку на перше місце”, – сказала Рантанен.

Зазначається, що штучна міграція є одним із засобів тиску з боку росії та способом впливу на безпеку та соціальну стабільність Фінляндії та ЄС. Зараз Міністерство внутрішніх справ разом з іншими міністерствами шукає альтернативні шляхи подолання цього явища. Однак відомство зауважує, що необхідно приділити достатньо часу для проведення ретельного законодавчого аналізу та висновків.

кордонФінляндіявійна в Україніросія окупанти

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