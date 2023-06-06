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ПОЛІТИКА

Фінляндія висилає дев'ятьох російських "дипломатів"

06 червня 2023, 17:59
Фінляндія висилає дев'ятьох російських
Фото: korrespondent.net
Рішення про вислання росіян ухвалив міністерський комітет із питань зовнішньої політики і політики безпеки при президенті й уряді Фінляндії.

Уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати дев’ятьох працівників російського посольства через розвідувальну діяльність.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Президент Республіки та міністерський комітет із питань зовнішньої політики і політики безпеки обговорили вибух Каховської дамби як гуманітарну та екологічну катастрофу. Вибух знаменує розширення війни по-новому, що спричиняє масштабні руйнування в Україні як для мирного населення, так і для довкілля.

В уряді Фінляндії повідомили, що МЗС країни поінформує про це російського посла.

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