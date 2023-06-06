Фінляндія висилає дев'ятьох російських "дипломатів"
Уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати дев’ятьох працівників російського посольства через розвідувальну діяльність.
Про це повідомила пресслужба уряду.
Президент Республіки та міністерський комітет із питань зовнішньої політики і політики безпеки обговорили вибух Каховської дамби як гуманітарну та екологічну катастрофу. Вибух знаменує розширення війни по-новому, що спричиняє масштабні руйнування в Україні як для мирного населення, так і для довкілля.
В уряді Фінляндії повідомили, що МЗС країни поінформує про це російського посла.