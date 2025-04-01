Фінляндія вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін

Також країна збільшить оборонні витрати.

Фінляндія планує вийти з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін та збільшити оборонні витрати до 3% ВВП до 2029 року.

Вихід із Оттавської конвенції дозволить Фінляндії накопичувати запаси мін для використання у разі необхідності. Країна, як відомо, має найдовший кордон НАТО з росією.