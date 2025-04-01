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Фінляндія вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін

01 квітня 2025, 18:11
Фінляндія вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін
Фото: korrespondent.net
Також країна збільшить оборонні витрати.
Фінляндія планує вийти з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін та збільшити оборонні витрати до 3% ВВП до 2029 року.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Вихід із Оттавської конвенції дозволить Фінляндії накопичувати запаси мін для використання у разі необхідності. Країна, як відомо, має найдовший кордон НАТО з росією.
 
Прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив, що безпосередньої військової загрози наразі немає, однак рф становить довгострокову небезпеку для Європи.
 
"Це дасть нам можливість гнучкіше підготуватися до змін у сфері безпеки", – пояснив глава фінського уряду.
 
Очікується, що додаткові 3 млрд євро, які будуть виділені Фінляндією на оборону, підвищать рівень військових витрат країни з 2,41% ВВП у 2024 році до 3% у 2029 році.
 
Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що це рішення є частиною внеску країни в "Європу, яка бере на себе більшу відповідальність за власну оборону".
 
Фінляндія приєдналася до Оттавської конвенції в 2012 році та знищила понад мільйон наземних мін. Наразі понад 160 країн ратифікували цей договір або приєдналися до нього.

 

Фінляндіямінивійна в Україніросія окупанти

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