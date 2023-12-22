Фінляндія з 1 січня платитиме біженцям за повернення на батьківщину €5300

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії видало указ про допомогу при добровільному поверненні біженців на батьківщину, яка складатиме більше 200 тисяч гривень.

Виплата допомоги - це частина пакету заходів щодо добровільного повернення і виїзду.

Про це повідомила прес-служба фінського міністерства, передає Інтерфакс.

"Новий регламент замінить попередній, термін дії якого закінчується наприкінці 2023 року. Новий регламент реалізує зобов'язання урядової програми з надання субсидії на добровільне повернення, щоб стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову від оскарження рішення про надання прихистку. Також було поставлено за мету гармонізувати розмір субсидії на рівні країн-компараторів", - заявили в міністерстві.

Згідно з новим положенням, розмір гранту на добровільне повернення становитиме 5300, євро якщо заяву подано протягом 30 днів після повідомлення про перше негативне рішення щодо надання прихистку чи відкликання заяви. Якщо заяву подано після 30 днів, то грант буде 2000 євро. Можливість отримання вищої субсидії є одноразовим платежем.

"Новий регламент спростив схему надання субсидій на добровільне повернення. У додатку до попередньої Постанови гранти були розділені на чотири категорії країн. Новий регламент скасовує це угруповання і робить розмір гранту однаковим для всіх, незалежно від країни," - наголошується в повідомленні.

Допомога може бути надана у вигляді фінансової підтримки на оплату проїзду і реінтеграції або у вигляді допомоги. Також допомога регулюється законом про прийом заявників на міжнародний захист і законом про виявлення та допомогу жертвам торгівлі людьми. Допомога надається, якщо заявник отримав негативне рішення або відкликав своє клопотання про міжнародний захист.

Допомогу не надають у разі переїзду в іншу країну ЄС чи Шенгенської угоди, а також у країну, громадянам якої не потрібна віза до Фінляндії.

На кінець літа поточного року статус тимчасового захисту у Фінляндії отримали понад 53 тисячі біженців з України.ґ