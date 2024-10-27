Фінляндія закликає Європу зміцнити оборону та посилити стримування москви

Валтонен вважає, що країнам Європи треба буде витрачати на оборону більше ніж 2% ВВП.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країнам Європи варто більше інвестувати в оборону та заходи щодо стримування москви. В інтервʼю медіагрупі Funke вона підкреслила, що головними мішенями очільника кремля владіміра путіна у гібридній війні є Німеччина та Франція, передає DW.

Вона підкреслила, що основний акцент росія робить на поширенні пропаганди, аби знизити підтримку України серед європейців. У майбутньому, на думку Валтонен, країнам Європи треба буде витрачати на оборону більше ніж 2% ВВП, що наразі є стандартом для НАТО.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати лише одне: це не призведе до закінчення війни, це приведе до кінця України", — підкреслила дипломатка.

Проте вона утрималась від коментарів щодо відмови Німеччини постачати Україні далекобійну зброю. При цьому Валтонен підкреслила, що міжнародне право на захист від агресії не обмежується кордонами.