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ПОЛІТИКА

Фінляндія закликає Європу зміцнити оборону та посилити стримування москви

27 жовтня 2024, 11:28
Фінляндія закликає Європу зміцнити оборону та посилити стримування москви
Фото: korrespondent.net
Валтонен вважає, що країнам Європи треба буде витрачати на оборону більше ніж 2% ВВП.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країнам Європи варто більше інвестувати в оборону та заходи щодо стримування москви. В інтервʼю медіагрупі Funke вона підкреслила, що головними мішенями очільника кремля владіміра путіна у гібридній війні є Німеччина та Франція, передає DW

Вона підкреслила, що основний акцент росія робить на поширенні пропаганди, аби знизити підтримку України серед європейців. У майбутньому, на думку Валтонен, країнам Європи треба буде витрачати на оборону більше ніж 2% ВВП, що наразі є стандартом для НАТО. 

"Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати лише одне: це не призведе до закінчення війни, це приведе до кінця України", — підкреслила дипломатка.

Проте вона утрималась від коментарів щодо відмови Німеччини постачати Україні далекобійну зброю. При цьому Валтонен підкреслила, що міжнародне право на захист від агресії не обмежується кордонами. 

Фінляндіяросія окупанти

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