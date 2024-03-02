Фінляндія закликає Захід "негайно" знайти гроші на снаряди для України

Фінський міністр оборони Антті Хяккянен закликає Захід посилити військову підтримку України й "негайно" знайти гроші на снаряди.

Про це пише фінське видання Yle.

"Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії і не надала Україні достатньої підтримки", - йдеться в матеріалі.

Мета ЄС це поставити Україні мільйон артилерійських снарядів цього року. Чехія раніше повідомила, що виявила 800 000 одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Країна звернулася до інших країн ЄС і НАТО з проханням допомогти у фінансуванні закупівель. Оціночна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд євро. Рішення про фінансування поки що не ухвалено.

"Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно", - сказав міністр.

Крім того, глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Певні успіхи в цьому вже є, зазначив Хяккянен.