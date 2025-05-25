Фінляндія закриває 26 центрів для біженців

Загалом в країні діє 68 центрів.

У Фінляндії в період з червня по лютий 2026 року буде закрито 26 центрів прийому біженців.

Про це повідомляє портал Demokraatti.

Через закриття центрів для біженців майже 7000 їх клієнтів змушені будуть реєструватися за місцем проживання чи переїжджати в інший центр прийому.

Реєструватися за місцем проживання мають право люди, які отримали статус тимчасового захисту і прожили у Фінляндії не менше року.

Міграційна служба обґрунтовує закриття центрів тим, що кількість прохачів притулку знижується.

У Фінляндії наразі діють 68 центрів прийому біженців.