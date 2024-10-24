Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фінляндія закриває пункти перетину кордону з росією

24 жовтня 2024, 12:59
Фінляндія закриває пункти перетину кордону з росією
Фото: korrespondent.net
Ці пункти пропуску не працювали через обмеження на експорт російської деревини.

Прикордонна служба Фінляндії офіційно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала", вказівники, що вказували на існування пунктів перетину, знімаються.

Про це повідомив суспільний мовник Yle із посиланням на дані фінських прикордонників, пише ЄП.

В "Інарі" та "Паріккала" рух закрили 1 листопада 2021 року та 19 квітня 2022 року відповідно через обмеження на експорт російської деревини.

"Рішення жодним чином не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих жителів", – проінформував заступник командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Зазначається, що рішення про закриття тимчасових пунктів перетину кордону було прийнято одноголосно начальником фінської прикордонної служби і начальником російської прикордонної служби в жовтні.

Водночас прикордонники додали, що відкриття тимчасових пунктів перетину кордону в майбутньому можливе відповідно до угоди про пункти перетину кордону між Фінляндією та росією.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс (НАТО) і західні спецслужби, зокрема фінська, попереджають, що в євроатлантичному регіоні зростає кількість ворожих актів росії, починаючи від постійних кібератак і закінчуючи підпалами.

кордонсанкціїФінляндіяросія загроза

Останні матеріали

Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Політика
Ми вже перебуваємо у стані війни з росією. Ми просто ще не усвідомили цього – Ніл Барнетт
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 16:45
Автокатастрофа в сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Політика
Автокатастрофа в сповільненій зйомці. Як політичне та військове керівництво України не дає спокійно спати Тому Куперу
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 12:43
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Розбудили не того тигра. Хороші хлопці ще можуть перемогти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 жовтня 2024, 08:48
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа.
Політика
Як мільярдери-республіканці навчилися знову любити Трампа. "Вони хочуть розв'язати свої проблеми" – New Yorker
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 15:37
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Політика
План перемоги Зеленського: хто наважиться, той переможе. Затягнути і перемолоти – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 жовтня 2024, 05:42
Робітники та безробітні
Політика
Робітники та безробітні "автомобільного штату" Мічиган голосуватимуть за Трампа. Незалежні виборці у Пенсильванії також – репортажі Бруно Масаєша та Едварда Лукаса
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 14:30
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Політика
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 12:13
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Політика
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 00:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється