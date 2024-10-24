Фінляндія закриває пункти перетину кордону з росією

Ці пункти пропуску не працювали через обмеження на експорт російської деревини.

Прикордонна служба Фінляндії офіційно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксанському районі "Інарі" і "Паріккала", вказівники, що вказували на існування пунктів перетину, знімаються.

Про це повідомив суспільний мовник Yle із посиланням на дані фінських прикордонників, пише ЄП.

В "Інарі" та "Паріккала" рух закрили 1 листопада 2021 року та 19 квітня 2022 року відповідно через обмеження на експорт російської деревини.

"Рішення жодним чином не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих жителів", – проінформував заступник командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Зазначається, що рішення про закриття тимчасових пунктів перетину кордону було прийнято одноголосно начальником фінської прикордонної служби і начальником російської прикордонної служби в жовтні.

Водночас прикордонники додали, що відкриття тимчасових пунктів перетину кордону в майбутньому можливе відповідно до угоди про пункти перетину кордону між Фінляндією та росією.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс (НАТО) і західні спецслужби, зокрема фінська, попереджають, що в євроатлантичному регіоні зростає кількість ворожих актів росії, починаючи від постійних кібератак і закінчуючи підпалами.