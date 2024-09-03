Фінляндія замінює російське ядерне паливо на американське

Завантаження нового палива є важливою віхою, що гарантує надійну західну альтернативу

Фінська державна енергетична компанія Fortum виконала свої наміри, які анонсувала з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну і почала використовувати ядерне паливо американської компанії Westinghouse Electric для того, щоб замінити російські постачання.

Про це повідомила прес-служба компанії, зазначивши, що першу партію ядерного палива компанії Westinghouse Electric Company вже завантажили на АЕС Ловііса Fortum під час її щорічного простою в серпні.

Завантаження нового палива є важливою віхою, яка гарантує надійну західну альтернативу для доставки палива на електростанцію Ловііса, вважають у компанії.

"Безпечна та надійна робота нашої атомної електростанції Ловіїса має вирішальне значення для безпеки постачання Фінляндії. Наші клієнти залежать від стабільної та чистої електроенергії, яку ми виробляємо в Ловіїсі з високою доступністю. Диверсифікація постачання палива для електростанції була для нас пріоритетом останні два роки, і ми раді досягти цієї важливої ​​віхи разом із Westinghouse", – каже Петра Лундстрьом, виконавчий віце-президент із ядерної генерації Fortum.

У лютому 2023 року уряд Фінляндії надав нову ліцензію на експлуатацію електростанції Loviisa до кінця 2050 року. Угода з Westinghouse і свіже паливо в сховищах забезпечать постачання палива для Loviisa до проведення тендеру на закупівлю в рамках заводу. продовження терміну служби. Обов’язковою умовою тендеру є наявність альтернативних постачальників палива.

Атомна електростанція Ловііса, яка має два ядерні реактори і забезпечує 10% загального виробництва електроенергії у Фінляндії, була залежна від ядерного палива дочірньої компанії Росатому - ТВЕЛ. Після початку повномасштабної війни в Україні Fortum заявив, що відмовиться від російського постачання і почав шукати альтернативні шляхи. Однак чинні контракти з ТВЕЛ, які діють до 2027 і 2030 років компанія обіцяла виконати.