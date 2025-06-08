Фінляндія збільшить оборонні витрати на мільярди євро через загрозу рф
08 червня 2025, 20:15
Фото: korrespondent.net
За словами очільника уряду Фінляндії, єдиний стійкий спосіб фінансувати оборонні витрати – це прискорювати економічне зростання і підвищувати зайнятість
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про необхідність значного збільшення оборонного бюджету країни у зв'язку з постійною загрозою з боку росії.
Про це фінський прем’єр сказав в інтерв’ю Yle.
Орпо підкреслив, що через постійну загрозу з боку росії Фінляндії необхідно зміцнювати свою оборону.
"Я радий, що у Фінляндії з цього питання існує майже повна згода між усіма партіями", – зазначив він.
За словами очільника уряду Фінляндії, єдиний стійкий спосіб фінансувати оборонні витрати – це прискорювати економічне зростання і підвищувати зайнятість. Орпо визнає, що це пов'язано з певними труднощами.
Він нагадав, що графік збільшення оборонного бюджету розрахований до 2032 року, тому шукати рішення щодо фінансування доведеться і майбутнім урядам.
Уряд Фінляндії вже планує збільшити оборонні витрати до трьох відсотків від ВВП до 2029 року, що означає щорічне збільшення бюджету на 1,5–2 мільярди євро.
Додаткові кошти будуть спрямовані в першу чергу на сухопутні війська, захист східного кордону і систему протиповітряної оборони.