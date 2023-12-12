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ПОЛІТИКА

Фінляндія збільшить власні потужності з виробництва боєприпасів

12 грудня 2023, 17:04
Фінляндія збільшить власні потужності з виробництва боєприпасів
Фото: korrespondent.net
Управління оборони США інвестує приблизно €24 мільйони в збільшення виробництва важких боєприпасів.

Фінляндія збільшує виробництво важких боєприпасів більш ніж удвічі.

Про це повідомляє Reuters.

Управління оборони США інвестує приблизно €24 мільйони в збільшення виробництва важких боєприпасів. Крім того, Міноборони бере на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень.

Загалом інвестиції Міноборони та промисловості становлять близько €120 мільйонів.

"Ухвалене зараз рішення значно збільшить потужності виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що дасть можливість довгостроково підтримувати Україну до 2030-х років", — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

За його словами, збільшення виробництва має значне значення в європейському масштабі, а також зміцнює обороноздатність Фінляндії.

Раніше повідомлялось, що НАТО збільшує виробництво зброї і боєприпасів.

Фінляндіябоєприпаси

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