Фінляндія збільшить власні потужності з виробництва боєприпасів
Фінляндія збільшує виробництво важких боєприпасів більш ніж удвічі.
Про це повідомляє Reuters.
Управління оборони США інвестує приблизно €24 мільйони в збільшення виробництва важких боєприпасів. Крім того, Міноборони бере на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень.
Загалом інвестиції Міноборони та промисловості становлять близько €120 мільйонів.
"Ухвалене зараз рішення значно збільшить потужності виробництва важких боєприпасів у Фінляндії, що дасть можливість довгостроково підтримувати Україну до 2030-х років", — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
За його словами, збільшення виробництва має значне значення в європейському масштабі, а також зміцнює обороноздатність Фінляндії.
Раніше повідомлялось, що НАТО збільшує виробництво зброї і боєприпасів.