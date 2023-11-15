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ПОЛІТИКА

Фінляндія звинувачує росію в допомозі незаконному перетину кордону мігрантами

15 листопада 2023, 10:46
Фінляндія звинувачує росію в допомозі незаконному перетину кордону мігрантами
Кількість перетинів російсько-фінського кордону залишається відносно невеликою, але продовжує зростати.

Премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає нелегальним мігрантам потрапити в країну. За його словами, у цьому задіяні російські прикордонники.

Про це повідомляє BBC і фінський мовник Yle.

Кількість перетинів російсько-фінського кордону залишається відносно невеликою, але продовжує зростати. Станом на 06:30 15 листопада до кордону вже прибули 36 шукачів притулку. За два попередні дні зафіксували 94 людини. Для порівняння, за чотири місяці до 12 листопада їх було загалом 91.

Представник прикордонної служби Фінляндії розповів, що серед мігрантів є громадяни Іраку, Ємену і Сирії, які прибули до росії легально, однак не мали дозволу на вʼїзд до Фінляндії.

Премʼєр-міністр Петтері Орпо звинуватив російську владу.

"Зрозуміло, що цим людям надається допомога, і їх також супроводжують або транспортують до кордону прикордонники", — сказав Орпо.

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен сказала Yle, що Фінляндія може за певних умов закрити свій східний кордон і навіть кордон усієї країни.

За останні роки Фінляндія готувалася до того, що росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. росіяни уже робили так на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

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