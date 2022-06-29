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Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО

Північноатлантична рада у середу офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції.
Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО Фото: 5 канал

Про це заявив на пресконференції у Мадриді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ми запросили Фінляндію та Швецію до нашого альянсу", - повідомив генсек, нагадавши, що це запрошення погоджене з партнерами і стало результатом домовленості між Туреччиною та цими двома державами-партнерами.

"Я вдячний Туреччині, Швеції та Фінляндії за згоду на переговори. Ця домовленість добра для Туреччини, вона добра для Швеції та Фінляндії, і вона ж доброю для НАТО", - заявив генсек.

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29 06 2022 16:13
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