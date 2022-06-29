ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічноатлантична рада у середу офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндію та Швецію офіційно запросили до членства у НАТО
Фото: 5 канал
Про це заявив на пресконференції у Мадриді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Сьогодні ми запросили Фінляндію та Швецію до нашого альянсу", - повідомив генсек, нагадавши, що це запрошення погоджене з партнерами і стало результатом домовленості між Туреччиною та цими двома державами-партнерами.
"Я вдячний Туреччині, Швеції та Фінляндії за згоду на переговори. Ця домовленість добра для Туреччини, вона добра для Швеції та Фінляндії, і вона ж доброю для НАТО", - заявив генсек.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 06 2022 16:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО До Києва прибула нова очільниця МЗС Франції. Вона вже відвідала Бучу
- ВІДЕО У Твері згорів інститут, що розробляв ракети для армії рф
- ФОТО На честь королеви Єлизавети ІІ створили ляльку Барбі
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі