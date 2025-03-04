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ПОЛІТИКА

Фінська розвідка повідомляє, що ретельно стежить за позицією США щодо росії

04 березня 2025, 16:22
Фінська розвідка повідомляє, що ретельно стежить за позицією США щодо росії
Фото: korrespondent.net
Відповідаючи на запитання журналістів, чи можна ще довіряти США як союзнику у сфері розвідки, голова фінської розвідки Юха Мартеліус сказав, що обмін інформацією триває, як і раніше.

В розвідці також зазначили, що загроза безпеці Фінляндії та Європи з боку росії продовжуватиме зростати, навіть якщо війна в Україні завершиться.

Служба безпеки й розвідки Фінляндії (Supo) уважно стежить за тим, як американська розвідка за адміністрації Трампа поводиться з росією, заявив сьогодні керівник Supo.

Supo опублікувала огляд національної безпеки, в якому назвала росію "найбільшою загрозою для Фінляндії", яка має кордон з росією протяжністю 1340 км.

Про це інформує Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можна ще довіряти США як союзнику у сфері розвідки, голова фінської розвідки Юха Мартеліус сказав, що обмін інформацією триває, як і раніше.

"Звичайно, це розвиток подій, за яким ми дуже уважно стежимо, як і інші розвідки й служби безпеки в Європі, які є союзниками Сполучених Штатів", — сказав він журналістам.

Мартеліус додав, що зближення Трампа з росією поки що не вплинуло на співпрацю розвідок на практичному рівні.

"Якщо здається, що зацікавленість Сполучених Штатів у спрямуванні своїх дій на конкретну протидію росії слабшає, то очевидно, що кожен західний актор повинен розглянути нові форми співпраці, а також подальший розвиток власних зусиль", — повідомив він.

СШАФінляндіярозвідкаросія загроза

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