Фінські вибори: російські провокації та кандидатські позиції щодо міграції – NYT

Обидва кандидати в президенти Фінляндії Пекка Гаавісто та Олександр Стубб зайняли жорстку позицію стосовно росії.

Крізь снігові замети на фінсько-російському кордоні видніється символ найбільшої провокації Москви щодо нового члена НАТО — купа зламаних велосипедів. Вони продаються за сотні доларів на російському боці біженцям з таких далеких країн, як Сирія і Сомалі. Фіни кажуть, що це гібридна війна, в якій використовують найбільш зневірених людей у світі.

Про це повідомляє The New York Times.

"У деяких велосипедів навіть не було педалей. Іноді люди трималися за руки, щоб допомогти один одному пересуватися", — каже сержант фінської прикордонної служби Вілле Куусісто, який працює на пункті пропуску біля російського міста Виборг.

В той час як фіни в неділю голосуватимуть за нового президента, який відповідатиме за зовнішню політику і виконуватиме функції головнокомандувача, Фінляндія сфокусувалася на своєму кордоні довжиною в 1336 км, найпротяжнішому кордоні з Росією серед усіх країн НАТО. Те, як фіни впораються з проблемами, має вирішальне значення не тільки для них самих, а й для їхніх нових союзників по обидва боки Атлантики.

росія попередила Фінляндію про "контрзаходи" у зв'язку з її вступом до НАТО. Ці заходи, як підозрюють фіни, тепер проявляються у вигляді саботажу інфраструктури та кібератак. Але саме поява близько 1300 одиниць "людської зброї", як їх називають фінські політики, викликала найбільшу увагу і занепокоєння громадськості.

Обидва кандидати в президенти — Пекка Гаавісто від лівих "зелених" та правоцентрист Олександр Стубб — зайняли жорстку позицію не лише стосовно москви, а й прохачів притулку.

"Люди абсолютно ясно бачать, що росія веде свою гру", — сказав Гаавісто в інтерв'ю.

Відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до закликів до можливих дій у відповідь, кандидат у президенти сказав, що гуманні закони, що забороняють дії у відповідь, можливо, доведеться змінити. Стубб вважає, що сила на кордоні необхідна, тому що "єдине, що розуміють путін та росія, — це сила, зазвичай груба сила".

Перед недільними виборами перетин кордону викликав у Фінляндії дискусію про те, чим насправді загрожують біженці для країни-члена НАТО. Фінські служби безпеки та розвідки заявили, що росія може спробувати завербувати деяких мігрантів як шпигунів. Інші вбачають ризик у тому, що Фінляндія підірве свій імідж як країни, яка поділяє ліберальні цінності та діє відповідно до міжнародних конвенцій про надання притулку.

"росія намагається налаштувати нас проти наших власних цінностей… Ми заявляємо, що ми є ліберальною демократією з міжнародним порядком, заснованим на правилах, а потім самі не дотримуємося цих договорів", — каже науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин Іро Саркка.

Європейський комісар з прав людини та фінський омбудсмен з прав людини попередили, що Фінляндія ризикує порушити гуманітарні норми, якщо не надасть людям місця для подання заяв про надання притулку.