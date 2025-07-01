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Фінську компанію підозрюють у постачанні неякісних бронежилетів до України

01 липня 2025, 14:33
Фінську компанію підозрюють у постачанні неякісних бронежилетів до України
Фото: korrespondent.net
Справу передадуть на розгляд прокуратури влітку.
У Фінляндії компанію запідозрили у постачанні неякісних бронежилетів до України.
 
Про це пише фінський мовник Yle.
 
Центральна кримінальна поліція підозрює фірму в шахрайстві з обтяжливими обставинами, розкраданні з обтяжуючими обставинами та відмиванні грошей з обтяжуючими обставинами.
 
Компанія уклала контракт на постачання засобів захисту на суму близько 5,7 млн євро з міністерством оборони України. Вона мала відправити 10 тисяч бронежилетів, і лише 5 000 доставили влітку 2022 року.
 
Попереднє розслідування встановило, що, імовірно, якість продукції не відповідала заявленій у контракті. Україна звернулася з проханням щодо правової допомоги у цій справі наприкінці 2023 року.
 
У скоєнні злочинів підозрюють керівника компанії. Двоє людей перебували під вартою під час попереднього слідства. Ще одному фігуранту не було пред'являли підозр.
Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

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