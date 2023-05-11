Енергоконцерн Fortum заявив, що повністю спише свої російські активи.

Про це йдеться на сайті Fortum.

"Як компанія Fortum повідомила 26 квітня, російська влада змінила генерального директора російської дочірньої компанії ПАТ "Фортум" і захопила контроль над активами Fortum на підставі указу президента.

Дії Росії означають точку неповернення для Fortum, а фактична втрата контролю над ПАТ "Фортум" запускає повну деконсолідацію та списання російських активів компанії", - написано на сайті.

В компанії додали, що в кінці квітня стало черговою точкою ескалації російської війни в Україні та проти Європи через енергетику. Fortum шукав вихід з російського ринку з весни минулого року і намагався отримати дозвіл на продаж активів як російським, так і міжнародним покупцям.

"Виправдання захоплення наших активів необхідністю захисту енергетичної безпеки Росії є лише прикриттям", - заявив президент компанії Маркус Раурамо.

В кінці року Fortum зафіксував збитки від списання в розмірі €1,7 млрд і курсові різниці в розмірі €1,9 млрд

"Після втрати контролю російський сегмент буде деконсолідований, а російські активи будуть повністю списані у фінансовій звітності Fortum за другий квартал 2023 року. Fortum зафіксує збиток від списання в розмірі приблизно €1,7 мільярда, що дорівнює залишковій балансовій вартості, що негативно вплине на власний капітал групи. Збиток від списання частково підлягатиме оподаткуванню. На кінець березня 2023 року загальний капітал Fortum становив €9,8 млрд, а на кінець 2022 року капітал материнської компанії становив €12,2 млрд", - йдеться в звіті.

"Наші загальні інвестиції в росії становлять приблизно €6 млрд, враховуючи початкову покупку акцій та інвестиції в Росії. Інвестиції значною мірою фінансуються за рахунок грошових потоків, що генеруються в рф. З 2008 року російський сегмент згенерував понад €4 млрд EBITDA. В результаті, чистий грошовий збиток, що включає інвестиції в придбання російських операцій, отримані дивіденди та чисте фінансування, становить близько €2 млрд", - додав Маркус Раурамо.

Рф забрала у фінської Fortum Oyj і німецької Uniper SE контроль над їхніми компаніями в країні. Це перший подібний крок Кремля.