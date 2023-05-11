Фінський Fortum спише російські активи на €1,7 млрд
Про це йдеться на сайті Fortum.
"Як компанія Fortum повідомила 26 квітня, російська влада змінила генерального директора російської дочірньої компанії ПАТ "Фортум" і захопила контроль над активами Fortum на підставі указу президента.
Дії Росії означають точку неповернення для Fortum, а фактична втрата контролю над ПАТ "Фортум" запускає повну деконсолідацію та списання російських активів компанії", - написано на сайті.
В компанії додали, що в кінці квітня стало черговою точкою ескалації російської війни в Україні та проти Європи через енергетику. Fortum шукав вихід з російського ринку з весни минулого року і намагався отримати дозвіл на продаж активів як російським, так і міжнародним покупцям.
"Виправдання захоплення наших активів необхідністю захисту енергетичної безпеки Росії є лише прикриттям", - заявив президент компанії Маркус Раурамо.
В кінці року Fortum зафіксував збитки від списання в розмірі €1,7 млрд і курсові різниці в розмірі €1,9 млрд
"Після втрати контролю російський сегмент буде деконсолідований, а російські активи будуть повністю списані у фінансовій звітності Fortum за другий квартал 2023 року. Fortum зафіксує збиток від списання в розмірі приблизно €1,7 мільярда, що дорівнює залишковій балансовій вартості, що негативно вплине на власний капітал групи. Збиток від списання частково підлягатиме оподаткуванню. На кінець березня 2023 року загальний капітал Fortum становив €9,8 млрд, а на кінець 2022 року капітал материнської компанії становив €12,2 млрд", - йдеться в звіті.
"Наші загальні інвестиції в росії становлять приблизно €6 млрд, враховуючи початкову покупку акцій та інвестиції в Росії. Інвестиції значною мірою фінансуються за рахунок грошових потоків, що генеруються в рф. З 2008 року російський сегмент згенерував понад €4 млрд EBITDA. В результаті, чистий грошовий збиток, що включає інвестиції в придбання російських операцій, отримані дивіденди та чисте фінансування, становить близько €2 млрд", - додав Маркус Раурамо.
Рф забрала у фінської Fortum Oyj і німецької Uniper SE контроль над їхніми компаніями в країні. Це перший подібний крок Кремля.