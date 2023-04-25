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Фіни розкритикували країни, які заборонили імпорт українського зерна

25 квітня 2023, 18:00
Фіни розкритикували країни, які заборонили імпорт українського зерна
Фото з вільного доступу
Таке рішення не є раціональним.

Заборона на імпорт українського зерна, яку запровадили кілька країн Європи, посилює російську пропаганду. Таке рішення не є раціональним.
Про це повідомив міністр сільського господарства Фінляндії Антті Курвінен.
"Фінляндія розуміє проблему з сільськогосподарськими ринками сусідніх з Україною країн, але ми справді боїмося наслідків таких односторонніх обмежень",- зауважив Антті Курвінен.

За його словами, подібні обмеження можуть вплинути на єдність Євросоюзу щодо підтримки України.

"Я боюся, що це посилює російський наратив про війну. Тому, на нашу думку, треба шукати інші рішення щодо ситуації на ринках", - вважає Антті Курвінен.

Він висловив сподівання, що Єврокомісія знайде альтернативне рішення проблеми, що виникла. При цьому необхідно налагодити експорт зерна з України коридорами солідарності, щоб простіше транспортувати сільгосппродукцію до морських портів країн Європи.
"Це не дуже раціонально однією рукою підтримувати Україну, а іншою - блокувати її експорт та економічні можливості. Повинні бути інші шляхи" - переконаний посадовець.

 

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