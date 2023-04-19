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Фіни заморозили землю й нерухомість центру науки і культури рф

19 квітня 2023, 11:40
Фіни заморозили землю й нерухомість центру науки і культури рф
Джерело: nikvesti.com
Також були арештовані п’ять квартир у столиці Фінляндії, а на ще дві – накладено тимчасовий арешт.

Виконавча служба Фінляндії на запит міністерства закордонних справ заморозила земельну ділянку, на якій розташований російський центр науки і культури в Гельсінкі, а також об’єкти нерухомості, які йому належать.

Про це пише Helsingin Sanomat.

Згідно з рішенням,  заморожується земля площею 3326 квадратних метрів й офісна будівля центру площею 3926 квадратних метрів, які за офіційними документами належать державі росія, а до того – Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Додатково були арештовані п’ять квартир у столиці Фінляндії, а на ще дві – накладено тимчасовий арешт. Вартість кожної з квартир, площі яких коливаються від 36 до 175 квадратних метрів, оцінюється у 200-300 тисяч євро.

Стверджується, що ця нерухомість, як і російський центр науки і культури в Гельсінкі, належать російському фонду "росспівробітництво", який діє під егідою Міністерства закордонних справ росії та потрапив під санкції ЄС.

У Фінляндії вважають, що російський центр науки й культури є не лише частиною "м'якої сили" росії, але й може використовуватись для шпигунської діяльності.

Заморожування активів є тимчасовим заходом, під час якого росія не має права передавати, відчужувати або передавати в заставу активи. Воно діятиме протягом трьох тижнів, протягом яких компетентні органи визначать, чи перебувають земельні ділянки та офісні будівлі у власності, володінні або під контролем підсанкційної особи.
Фінляндіявійна в Україніросія окупантиарешт майнаросійські активи

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