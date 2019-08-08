Фірма з оточення Пашинського має сплатити Міноборони 2,4 мільйона штрафів
Зазначається, що ще в січні 2019 року Міністерство звернулось до Господарського суду з метою стягнути з приватної фірми значно більшу суму в 6,6 мільйонів гривень через невиконання умов контракту в рамках державного оборонного замовлення на постачання бронемашин, повідомляє проєкт "Марлін" з посиланням на відповідь Міноборони.
Деталі контракту та суть порушень ТОВ "Українська бронетехніка" не розкриваються через секретність даних.
Фрагменти із відповіді Міністерства оборони
"Це вже другий позов Міністерства оборони проти даної фірми. В грудні 2018 року був виграний інший позов про стягнення пені у сумі 302,2 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Пашинський заявив, що парламент має дозволити Міністерству оборони України бути самостійним замовником послуг оборонного призначення без монополії спецекспортерів, аби у 2019 Україна могла отримати допомогу США у сфері безпеки на суму 125 мільйонів доларів.
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