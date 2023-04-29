First Republic Bank планують ліквідувати — Reuters

Федеральна корпорація страхування депозитів США найближчим часом планує ввести тимчасову адміністрацію в First Republic Bank.

Цього тижня акції банку впали на 43% і це посилило біржове падіння, яке знищило 75% банку.

Про це повідомляє Reuters.

Ринкова капіталізація банку становила майже $557 млн, а ще у листопаді 2021 року була понад $40 млрд.

Саме тому банківський регулятор вирішив, що становище проблемного регіонального кредитора погіршилося і немає більше часу для порятунку через приватний сектор.

"Якщо кредитор із Сан-Франциско підпаде під процедуру тимчасової адміністрації, це буде третій американський банк, що збанкрутує з березня. Цього тижня First Republic заявив, що його депозити впали більш ніж на 100 мільярдів доларів у першому кварталі", – пише видання.