Матеріали:
Теми:

First Republic Bank планують ліквідувати — Reuters

29 квітня 2023, 19:59
First Republic Bank планують ліквідувати — Reuters
Федеральна корпорація страхування депозитів США найближчим часом планує ввести тимчасову адміністрацію в First Republic Bank.

Цього тижня акції банку впали на 43% і це посилило біржове падіння, яке знищило 75% банку. 

Про це повідомляє Reuters

Ринкова капіталізація банку становила майже $557 млн, а ще у листопаді 2021 року була понад $40 млрд.

Саме тому банківський регулятор вирішив, що становище проблемного регіонального кредитора погіршилося і немає більше часу для порятунку через приватний сектор.

"Якщо кредитор із Сан-Франциско підпаде під процедуру тимчасової адміністрації, це буде третій американський банк, що збанкрутує з березня. Цього тижня First Republic заявив, що його депозити впали більш ніж на 100 мільярдів доларів у першому кварталі", – пише видання.

Останні матеріали

Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Cуспільство
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 10:04
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Політика
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 17:09
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Cуспільство
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 15:01
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Бізнес & Фінанси
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 13:12
Істеричні друзі путіна стверджують, що
LifeStyle
Істеричні друзі путіна стверджують, що "глибинна держава" прибрала Такера Карлсона. І запросили його на роботу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 10:07
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється