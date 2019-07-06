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Фірташа можуть екстрадувати до США, - ЗМІ

Українського олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, можуть екстрадувати до США на початку липня
За словами адвоката олігарха, його клієнта можуть видати США, якщо Верховний суд Австрії ухвалить таке рішення на засіданні 25 червня.
Фірташа можуть екстрадувати до США, - ЗМІ Дмитро Фірташ. Фото: Коммерсантъ

"Вебб сказав, що австрійські юристи його клієнта вважають, що якщо Верховний суд Австрії підтвердить порядок екстрадиції апеляційного суду нижчого рівня, Фірташа можуть видати США через 7-10 днів після червневого слухання", - йдеться у повідомленні NBC News з посиланням на лист, який адвокат олігарха Ден Вебб адресував федеральному судді в Чикаго, інформують в "Укрінформ".

Водночас, за словами адвоката, неможливо з упевненістю прогнозувати, що Фірташ "за нинішніх обставин може бути екстрадований у перший тиждень липня".

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07 06 2019 08:58
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