CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа словами адвоката олігарха, його клієнта можуть видати США, якщо Верховний суд Австрії ухвалить таке рішення на засіданні 25 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фірташа можуть екстрадувати до США, - ЗМІ
Українського олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, можуть екстрадувати до США на початку липня
Дмитро Фірташ. Фото: Коммерсантъ
"Вебб сказав, що австрійські юристи його клієнта вважають, що якщо Верховний суд Австрії підтвердить порядок екстрадиції апеляційного суду нижчого рівня, Фірташа можуть видати США через 7-10 днів після червневого слухання", - йдеться у повідомленні NBC News з посиланням на лист, який адвокат олігарха Ден Вебб адресував федеральному судді в Чикаго, інформують в "Укрінформ".
Водночас, за словами адвоката, неможливо з упевненістю прогнозувати, що Фірташ "за нинішніх обставин може бути екстрадований у перший тиждень липня".
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07 06 2019 08:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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