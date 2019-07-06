Фірташа можуть екстрадувати до США, - ЗМІ Українського олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, можуть екстрадувати до США на початку липня

За словами адвоката олігарха, його клієнта можуть видати США, якщо Верховний суд Австрії ухвалить таке рішення на засіданні 25 червня.

Дмитро Фірташ. Фото: Коммерсантъ

"Вебб сказав, що австрійські юристи його клієнта вважають, що якщо Верховний суд Австрії підтвердить порядок екстрадиції апеляційного суду нижчого рівня, Фірташа можуть видати США через 7-10 днів після червневого слухання", - йдеться у повідомленні NBC News з посиланням на лист, який адвокат олігарха Ден Вебб адресував федеральному судді в Чикаго, інформують в "Укрінформ". Водночас, за словами адвоката, неможливо з упевненістю прогнозувати, що Фірташ "за нинішніх обставин може бути екстрадований у перший тиждень липня". Читайте також: Розтрата півмільярда гривень: суд виправдав директора "фірташівського" заводу, - ВІДЕО

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